«ХабАвиа» начала продажу билетов в Советскую Гавань на осенне-зимний сезон

— В осенне-зимнем сезоне рейсы 467 и 468 будут выполняться в рабочие дни, а не в выходные, как это было в летнем сезоне. Авиакомпания пошла навстречу пожеланиям местных жителей. По расписанию самолет будет вылетать из краевого центра в 08:50, из Советской Гавани — в 11:00. На этой линии «ХабАвиа» планирует использовать воздушное судно L-410, — отметили в авиакомпании.