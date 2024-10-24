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«ХабАвиа» начала продажу билетов в Советскую Гавань на осенне-зимний сезон

Направление будет обслуживать воздушное судно L-410.

Источник: Хабавиа

Компания «Хабаровские авиалинии» открыла продажу билетов на рейсы из краевой столицы в Советскую Гавань и обратно на осенне-зимний сезон с 27 октября по 31 декабря. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в новом расписании борты 467 и 468 будут летать два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

 — В осенне-зимнем сезоне рейсы 467 и 468 будут выполняться в рабочие дни, а не в выходные, как это было в летнем сезоне. Авиакомпания пошла навстречу пожеланиям местных жителей. По расписанию самолет будет вылетать из краевого центра в 08:50, из Советской Гавани — в 11:00. На этой линии «ХабАвиа» планирует использовать воздушное судно L-410, — отметили в авиакомпании.

Напомним, что старт продажи билетов на будущий осенне-зимний сезон «Хабаровские авиалинии» запустили 15 октября, за исключением некоторых направлений. Задержка с совгаванскими рейсами была связана с изменением регламента работы аэропорта Май-Гатка. В скором времени ожидается старт продаж билетов в Чегдомын и обратно.

К настоящему времени перевозчик полностью подготовился к новому осенне-зимнему сезону. Лётный состав сдал все необходимые зачёты и получил допуски. Экипажи воздушных судов оттачивали навыки пилотирования на специальных тренажёрах. Готовы к зиме аэропорты и посадочные площадки. В исправном состоянии находится спецтехника для очистки от снега и льда взлетно-посадочных полос.