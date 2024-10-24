Власти Иркутска и энергетики рассмотрели вопросы теплоснабжения в городе

На депутатских слушаниях, состоявшихся 23 октября в думе Иркутска под председательством Евгения Стекачева, обсудили схему теплоснабжения города с участием представителей ООО «Байкальская Энергетическая Компания». Согласно приказу министерства энергетики Российской Федерации, в 2024 году будет внедрена схема теплоснабжения, которая включает несколько ключевых мероприятий, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
В числе них: с 2023 по 2025 годы — техническое обновление бойлеров на Ново-Иркутской ТЭЦ, в 2024 году — строительство тепловой сети в микрорайоне Зеленый, а также план по консервации котельной, которая будет выведена из эксплуатации, и в 2025—2028 годах — переключение потребителей с котельных, расположенных по улице Баррикад, 63, и других, что также приведет к их закрытию.
«Мы неоднократно обсуждали на площадке думы схему теплоснабжения и ее дальнейшие перспективы. Пришли к мысли, что ситуация близка к критической. Согласно данным администрации и БЭК, имеющихся резервов гигакалорий на Ново-Иркутской ТЭЦ достаточно лишь до 2026 года. После этого строительство и социальная сфера могут столкнуться с серьезными проблемами», — заявил Евгений Стекачев.
Также было отмечено, что необходимо построить два дополнительных тепловых источника: один угольный с мощностью 300 Гкал/час рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ, а второй — на правом берегу города мощностью 150 Гкал/ч. Общая стоимость этих проектов составляет около 33 миллиардов рублей. Генеральный директор ООО «Байкальская Энергетическая Компания» Олег Причко отметил: «Сейчас мы активно работаем над уменьшением угольных и мазутных котельных. Останется только газ, и, несмотря на отсутствие магистрального газа, есть технические решения для организации хранилищ для газа, на что мы ориентируемся».
Без новых теплоисточников появится проблема подключения к тепловым сетям новых детских садов, школ, спортивных и медицинских учреждений, а также жилых домов. Олег Причко подчеркнул необходимость коллективного подхода к решению этой проблемы.
Финансирование таких инициатив может быть обеспечено за счет привлечения средств регионального и федерального уровня, включая инфраструктурные кредиты. Именно благодаря таким проектам в настоящее время строится тепловой луч в предместье Рабочее.
В связи с вышесказанным депутаты решили обратиться к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации от Приангарья с просьбой вынести этот вопрос на федеральный уровень для дальнейшего решения. Также было предложено к председателю правительства региона Константину Зайцеву организовать совещание, чтобы обсудить актуальную проблему.
Помимо этого, на депутатских слушаниях в ноябре планируется повторно рассмотреть вопросы теплоснабжения города и пригласить для обсуждения представителя министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.