Власти Иркутска и энергетики рассмотрели вопросы теплоснабжения в городе

Также было отмечено, что необходимо построить два дополнительных тепловых источника: один угольный с мощностью 300 Гкал/час рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ, а второй — на правом берегу города мощностью 150 Гкал/ч. Общая стоимость этих проектов составляет около 33 миллиардов рублей. Генеральный директор ООО «Байкальская Энергетическая Компания» Олег Причко отметил: «Сейчас мы активно работаем над уменьшением угольных и мазутных котельных. Останется только газ, и, несмотря на отсутствие магистрального газа, есть технические решения для организации хранилищ для газа, на что мы ориентируемся».