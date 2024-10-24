Популярные хабаровские кинотеатры «Гигант» и «Голливуд» закрыты для посещения с сегодняшнего дня

«ООО “Телеком”, являющееся собственником кинотеатров “Голливуд” и “Гигант”, Арбитражным судом признано несостоятельным (банкротом). Ранее общество самостоятельно осуществляло прокат фильмов. В настоящий момент единственным законным способом восстановить платежеспособность предприятия является отказ от фирм посредников. Принимаемые меры направлены на то, чтобы избежать распродажи кинотеатров. Компании посредники получили имущество кинотеатров на нерыночных условиях. Сложилась ситуация при которой все расходы несло предприятие-банкрот, а доходы оставались у третьих лиц. Возобновление деятельности кинотеатров произойдет после возобновления договоров с прокатчиками и в зависимости от противодействия фирм-посредников», — сообщил Максим Прасков.