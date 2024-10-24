Спрос на вахтовиков вырос на треть в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на 32% вырос спрос на вахтовиков. Этим сотрудникам готовы платить больше 150 тысяч рублей. Такие результаты озвучили аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В третьем квартале текущего года по стране открыли 317 тысяч вакансий с вахтовым методом, что составляет почти 10% от всех предложений о работе. В некоторых регионах доля таких вакансий гораздо больше. Это Чукотская АО (45%), Еврейская АО (42%), Забайкальский край (41%), Магаданская область (38%) и Ненецкий АО (37%). А реже всего таких специалистов ищут в Москве и Санкт-Петербурге (по 2%), Московской области (5%) и Республике Татарстан (6%).
«В Хабаровском крае на долю вахтовых вакансий приходится 23% от всех предложений о работе, что значительно выше средних значений по РФ. При этом спрос на вахтовиков продолжает расти: количество вакансий в Хабаровском крае в 3 квартале 2024 выросло на +32% относительно аналогичного периода прошлого года (в целом по РФ на +27%)», — говорится в исследовании.
Работодателям чаще всего требуются водители (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), разнорабочие (9,9%), сварщики (8,4%), машинисты (7,5%), упаковщики и комплектовщики (6,2%), слесари (3,5%), электромонтажники (3,2%), монтажники (2,9%), токари (2,6%), прорабы и инженеры ПТО (по 2%), продавцы и повара (по 1,6%), автослесари и автомеханики (1,4%), кладовщики (1,2%), маляры и штукатуры (1,1%), охранники, инженеры-механики (по 1%), а также геодезисты (0,9%).
В среднем, вахтовикам в Хабаровском крае предлагают зарплату в 158,2 тысячи рублей. По сравнению с началом года она выросла на 8%.