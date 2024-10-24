Спрос на вахтовиков вырос на треть в Хабаровском крае

В третьем квартале текущего года по стране открыли 317 тысяч вакансий с вахтовым методом, что составляет почти 10% от всех предложений о работе. В некоторых регионах доля таких вакансий гораздо больше. Это Чукотская АО (45%), Еврейская АО (42%), Забайкальский край (41%), Магаданская область (38%) и Ненецкий АО (37%). А реже всего таких специалистов ищут в Москве и Санкт-Петербурге (по 2%), Московской области (5%) и Республике Татарстан (6%).