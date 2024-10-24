Улицу Мордовцева во Владивостоке реконструируют при поддержке ВТБ

«Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока. Благодаря поддержке ВТБ будет реализован проект пешеходной зоны на улице Мордовцева. Здесь появится современное общественное пространство, привлекательное для жителей, гостей города и бизнеса», — прокомментировал мэр Владивостока Константин Шестаков.