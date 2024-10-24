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Улицу Мордовцева во Владивостоке реконструируют при поддержке ВТБ

ВТБ поддержал проект реконструкции улицы Мордовцева, который предполагает благоустройство участка от пересечения с Океанским проспектом до улицы Алеутская — здесь появится широкая, «зеленая» пешеходная зона.

Источник: Комсомольская правда

В новом общественном пространстве со сквером и искусственным рельефом предусмотрены зоны статичного отдыха и тематическая инсталляция. Автомобильное движение на обновленной улице станет однополосным, будут обустроены парковочные места.

«ВТБ поддержал проект масштабной реконструкции улицы Мордовцева в интересах жителей города. Создание новых пешеходных маршрутов и рекреационных зон в историческом центре будет содействовать росту туристической привлекательности Владивостока», — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Приморском крае Игорь Кувыкин.

«Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока. Благодаря поддержке ВТБ будет реализован проект пешеходной зоны на улице Мордовцева. Здесь появится современное общественное пространство, привлекательное для жителей, гостей города и бизнеса», — прокомментировал мэр Владивостока Константин Шестаков.