Улицу Мордовцева во Владивостоке реконструируют при поддержке ВТБ

В новом общественном пространстве со сквером и искусственным рельефом предусмотрены зоны статичного отдыха и тематическая инсталляция. Автомобильное движение на обновленной улице станет однополосным, будут обустроены парковочные места.
«ВТБ поддержал проект масштабной реконструкции улицы Мордовцева в интересах жителей города. Создание новых пешеходных маршрутов и рекреационных зон в историческом центре будет содействовать росту туристической привлекательности Владивостока», — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Приморском крае Игорь Кувыкин.
«Благоустройство исторического центра — одна из приоритетных задач в рамках мастер-плана развития Владивостока. Благодаря поддержке ВТБ будет реализован проект пешеходной зоны на улице Мордовцева. Здесь появится современное общественное пространство, привлекательное для жителей, гостей города и бизнеса», — прокомментировал мэр Владивостока Константин Шестаков.