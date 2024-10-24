В Красноярском крае отказались от идеи строить крупную АЭС

В Красноярском крае не будут строить атомную станцию.
Красноярская АЭС исчезла из генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042. Документ опубликован на сайте Системного оператора единой энергетической системы России.
АЭС планировали построить в Шарыповском районе, но это оказалось нецелесообразно. Причиной стало наличие огромных запасов угля в Красноярском крае.
Теперь АЭС будут сооружать в Иркутской области. Первый реактор хотят запустить в 2041. Его мощность составит 1 255 МВт. Второй реактор заработает в 2042.
Однако в Красноярском крае всё ещё осталось в планах построить малую АЭС в Норильске мощностью 320 МВт. Её могут ввести в 2032 году.
Ранее сообщалось о том, что в Уяре завершается строительство водоочистной станции.