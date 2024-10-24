В Красноярске расторгают контракт на строительство школы в «Тихих Зорях»

Управление капитального строительства Красноярска расторгает контракт на строительство школы в микрорайоне «Тихие зори» с компанией «СеверСтрой». Об этом рассказали в мэрии. Причина — выявленные нарушения в документах, которые представила компания при участии в аукционе. Оказалось, что у «СеверСтрой» отсутствовал необходимый опыт для участия в закупке, а соответственно и заключения контракта.
Вскоре объявят новые торги. Ориентировочно, школа откроется к новому учебному году-2026.
Напомним, учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Кроме стандартных классов в школе запроектированы мастерские: по обработке дерева, металла, ткани и мастерская кулинарии. Также в школе должна быть студия музыки и пения, спортзалы, кабинет стоматолога и читальный зал. К её строительству подрядчик приступил 1 августа 2024 года. Цена муниципального контракта — полтора миллиарда рублей.