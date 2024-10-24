В Красноярске расторгают контракт на строительство школы в «Тихих Зорях»

Управление капитального строительства Красноярска расторгает контракт на строительство школы в микрорайоне «Тихие зори» с компанией «СеверСтрой». Об этом рассказали в мэрии. Причина — выявленные нарушения в документах, которые представила компания при участии в аукционе. Оказалось, что у «СеверСтрой» отсутствовал необходимый опыт для участия в закупке, а соответственно и заключения контракта.