Вырастут пенсии и прожиточный минимум: как изменится жизнь россиян в 2025 году

С 1 января 2025 года россиян ожидают значительные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения и прожиточного минимума. Поднимутся страховые пенсии, изменится прожиточный минимум, а также расширятся соцгарантии и льготы. Подробности — в материале URA.RU.
Индексация страховых пенсий
Ожидаемая инфляция составит 7,3%, поэтому с 1 января 2025 года страховые пенсии увеличатся на этот процент. Об этом рассказал доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов. Планируется, что это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Это крайне важно для улучшения финансового положения последних.
Индексация пенсий в 2025 году пройдет в два этапа. Сначала они повысятся на 4,5% 1 февраля, а затем — 2,2% 1 апреля, рассказал Виноградов. Кроме того, также будет увеличен размер выплат ветеранам и инвалидам. Профессор подчеркнул, что все представленные числа являются предварительными и могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации.
Изменение прожиточного минимума
В 2025 году в России запланировано увеличение прожиточного минимума на 14,8%. Для трудоспособных граждан он составит 19,3 тысячи рублей, для пенсионеров — 15,2 тысячи рублей, а для детей — 17,2 тысячи. Это изменение окажет непосредственное влияние на социальные выплаты, в частности, на детские пособия, которые станут доступнее для большего числа семей.
Согласно новой норме, право на получение детского пособия смогут получить семьи со среднедушевым доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум. Это означает, что более широкий круг семей сможет рассчитывать на поддержку от государства.
Социальные гарантии и льготы
В ответ на увеличение прожиточного минимума планируется также расширение социальных программ и льгот для определенных категорий граждан. Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что в 2025 году будут повышены все социальные гарантии, включая поддержку для семей с детьми. Кроме того, начиная с 1 февраля 2025 года, материнский капитал вырастет на ту же величину, что и пенсии.
Также с 2025 года автоматическую надбавку к выплате будут получать инвалиды первой группы и пенсионеры, достигшие возраста в 80 лет. Затем она будет индексироваться на уровень инфляции.
Возможные последствия индексации
С увеличением размеров пенсий и прожиточного минимума возникают опасения, что инфляция ускорится, как отметил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Арский. Эксперт отметил, что в условиях низкой социальной ответственности со стороны ритейлеров существует риск того, что они постараются «заработать на моменте».
Возобновление индексации для работающих пенсионеров
До 2025 года работающие пенсионеры не получали индексацию своих пенсий. Однако согласно новым изменениям, все пенсионные выплаты теперь будут индексироваться независимо от статуса трудовой занятости. Это, безусловно, создаст дополнительное финансовое благополучие для данной категории граждан по сравнению с предыдущими периодами.