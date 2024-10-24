Вырастут пенсии и прожиточный минимум: как изменится жизнь россиян в 2025 году

Индексация пенсий в 2025 году пройдет в два этапа. Сначала они повысятся на 4,5% 1 февраля, а затем — 2,2% 1 апреля, рассказал Виноградов. Кроме того, также будет увеличен размер выплат ветеранам и инвалидам. Профессор подчеркнул, что все представленные числа являются предварительными и могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации.