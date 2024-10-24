Курсы валют на 24 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: нефть эталонных марок продолжает дешеветь после выхода данных о запасах топлива в США на прошлой неделе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 аст 23 октября опустились на 1,3% и составляли 75,05 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,3%, до 70,82 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7 млн баррелей.
Металлы: стоимость золота снижается, корректируясь после шести торговых сессий роста подряд. На 20:13 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 31 доллар, или на 1,12%, до 2 728,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,51%, до 33,812 доллара за унцию, пишет 1prime.ru. За предыдущие шесть торговых дней стоимость золота поднялась на 3,5%, а также несколько раз обновила исторический максимум.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:48 аст bitcoin торговался по 65 686,25 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,42%, а ее капитализация составила 1,29 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 497,55 долларов, понизившись в цене на 4,80%. Капитализация этой криптовалюты составила 300,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,26 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 октября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 октября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 октября.
1 австралийский доллар 323,52 тенге.
1 азербайджанский манат 287,11 тенге.
10 армянский драм 12,67 тенге.
1 белорусский рубль 149 тенге.
1 бразильский реал 85,53 тенге.
10 венгерских форинтов 13,08 тенге.
1 гонконгский доллар 62,63 тенге.
1 грузинский лари 180,58 тенге.
1 датская крона 70,33 тенге.
1 дирхам ОАЭ 132,5 тенге.
1 доллар США 486,65 тенге.
1 евро 524,46 тенге.
1 индийская рупия 5,79 тенге.
1000 иранский риал 11,6 тенге.
1 канадский доллар 351,85 тенге.
1 китайский юань 68,27 тенге.
1 кувейтский динар 1587,87 тенге.
1 кыргызский сом 5,69 тенге.
1 малазийский ринггит 111,95 тенге.
1 мексиканский песо 24,33 тенге.
1 молдавский лей 27,31 тенге.
1 норвежская крона 44,31 тенге.
1 польский злотый 121,05 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 129,6 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 647,77 тенге.
1 сингапурский доллар 368,51 тенге.
1 таджикский сомони 45,91 тенге.
1 тайский бат 14,44 тенге.
1 турецкая лира 14,2 тенге.
100 узбекских сумов 3,82 тенге.
1 украинская гривна 11,8 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 631,38 тенге.
1 чешская крона 20,83 тенге.
1 шведская крона 45,93 тенге.
1 швейцарский франк 561,5 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,65 тенге.
100 южнокорейских вон 35,2 тенге.
1 японская иена 3,18 тенге.