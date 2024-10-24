Курсы валют на 24 октября, цены на нефть и металлы

Нефть: нефть эталонных марок продолжает дешеветь после выхода данных о запасах топлива в США на прошлой неделе. Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 аст 23 октября опустились на 1,3% и составляли 75,05 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,3%, до 70,82 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,474 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7 млн баррелей.