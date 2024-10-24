Фасады из лоджий: в столице завершается ремонт 129 домов типовых серий

В этом году в Москве по городской программе капитально отремонтируют 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. От балконов и эркеров они отличаются тем, что утоплены внутрь фасада. Здания позднесоветской постройки с такими конструктивными элементами формируют значительную часть облика современной столицы. О том, какие работы проводят в таких домах, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.