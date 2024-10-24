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Фасады из лоджий: в столице завершается ремонт 129 домов типовых серий

Специалисты очищают стены, защищают их от влаги, обновляют лоджии и окрашивают дома в соответствии с колористическими решениями.

В этом году в Москве по городской программе капитально отремонтируют 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. От балконов и эркеров они отличаются тем, что утоплены внутрь фасада. Здания позднесоветской постройки с такими конструктивными элементами формируют значительную часть облика современной столицы. О том, какие работы проводят в таких домах, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Дом в Юрьевском переулке

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Капитальный ремонт идет в 16-этажном здании на юго-востоке столицы по адресу: Юрьевский переулок, дом 16, корпус 2. Его построили в 1981 году по проекту типовой серии И-522А. Сейчас здесь ремонтируют фасад и крышу, а также меняют коммуникации.

Фасад дома сформирован двумя тройными рядами вертикальных лоджий. Кроме того, он облицован мелкой плиткой. Для обновления таких зданий Фонд капитального ремонта города Москвы разработал специальную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. В итоге улучшается тепловой контур дома и повышается его энергоэффективность.

Фасад ремонтируют с помощью строительных люлек. На первом этапе стены дома промыли и расчистили, отбили бухтящую плитку и исправили геометрию панелей. Затем на фасад наносят клеевые составы с армирующей сеткой, слои декоративной штукатурки и краски, приводят в порядок межпанельные швы. По колористическому решению здание окрашивают в сизый, коричнево-красный, а также в цвет «сигнальный белый».

На переходных лоджиях обновили плитку, а в местах общего пользования заменили двери и окна. Также отремонтировали входные группы и установили современные двери. Специалисты привели в порядок и откосы, заменили отливы, отремонтировали цоколь здания и отмостку. Работы на крыше уже закончили — в два слоя уложили пескобетонную стяжку, а также новое кровельное покрытие.

Дом на Зеленом проспекте

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Жилой дом на Зеленом проспекте (дом 83, корпус 4) уже отремонтировали. Его построили в 1984 году по проекту типовой серии И-700А. Главный фасад 19-этажного здания выделен лоджиями, которые расположены по всей его плоскости в несколько рядов.

Специалисты обновили фасад, а особое внимание уделили подъездам. Для удобства жителей работы по его капитальному ремонту разбили на несколько этапов.

Сначала фасады очистили от загрязнений, расчистили межпанельные швы и провели их герметизацию. При этом использовали отечественные современные герметики, которые надежно укрепляют стены.

После подготовительных работ поверхности окрасили, выделив бетонные экраны лоджий белым цветом, а их фронтальные стены — оттенком «коричневая желтофиоль». Затем специалисты приступили к ремонту балконов и лоджий. В частности, в порядок привели керамические напольные покрытия, стены, ограждения, плиты и отливы.

В местах общего пользования заменили старые окна на современные стеклопакеты и отремонтировали алюминиевые витражи. Кроме того, специалисты обновили входы в здание: покрасили ограждения, а пол выложили керамической плиткой. В завершение отремонтировали цоколь, отмостку и откосы.

Дом на Рублевском шоссе

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В 2023 году капитально отремонтировали 16-этажный жилой дом типовой серии II-68 на западе Москвы. Он расположен по адресу Рублевское шоссе, дом 109, корпус 5. Здание 1982 года постройки имеет простую форму в плане, а фасады — простую пластику.

За счет рядов лоджий здание стало хорошо узнаваемым. Специалисты обновили фасад, подвал и заменили инженерные системы.

Ремонт фасада начался с его расчистки и промывки. Далее произвели расшивку швов и гидрофобизацию, которая защитит здание от агрессивного воздействия осадков. Места намокания обработали антигрибковым составом.

Переходные лоджии также обновили, покрасив экраны и выложив новую напольную плитку. В местах общего пользования заменили двери и поставили современные пластиковые окна.

Стены переходных лоджий и входных групп выкрасили в цвет «красный муравей». Специалисты также привели в порядок сами входные группы, цоколь здания и отмостку, заменили отливы и отремонтировали откосы.

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