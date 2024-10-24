Почему растет или снижается ключевая ставка ЦБ: о причинах и последствиях простыми словами

Ключевая ставка Центрального банка России — это один из важнейших инструментов денежно-кредитной политики. Она сказывается на жизни всех жителей страны, даже тех, кто никогда не брал кредиты или не клал деньги в банк под проценты. Для чего нужна ключевая ставка и какое влияние на экономику оказывает ее изменение, «Газете.Ru» объяснила финансовый консультант Юлия Хайдер.

Источник: Газета.Ру

Ключевая ставка Центрального банка России — это один из важнейших инструментов денежно-кредитной политики. Она сказывается на жизни всех жителей страны, даже тех, кто никогда не брал кредиты или не клал деньги в банк под проценты. Для чего нужна ключевая ставка и какое влияние на экономику оказывает ее изменение, «Газете.Ru» объяснила финансовый консультант Юлия Хайдер.













Что такое ключевая ставка.





Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой Центральный банк (ЦБ) предоставляет кредиты коммерческим банкам. Ее уровень влияет на стоимость заимствований и, соответственно, на кредитование и сбережения в экономике, рассказала «Газете.Ru» независимый инвестиционный советник, финансовый консультант Юлия Хайдер.





«Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики Банка России. Это минимальная процентная ставка, под которую Центробанк готов кредитовать коммерческие банки и максимальная ставка, под которую он может принимать у них депозит», — пояснила она.





Когда ЦБ устанавливает высокую ключевую ставку, это значит, что кредиты для коммерческих банков становятся дороже, и, следовательно, они поднимают ставки для своих клиентов. Низкая ключевая ставка, наоборот, делает кредиты доступнее.













Принцип действия ключевой ставки.





Ключевая ставка рассматривается как индикатор состояния экономики. Центральный банк использует ее для контроля инфляции и поддержки стабильности национальной валюты.





Основные функции ключевой ставки включают:





1. Контроль за инфляцией. Увеличивая ключевую ставку, ЦБ может сдерживать инфляцию, так как повышается стоимость кредитов. Это, в свою очередь, снижает покупательский спрос.





2. Стимулирование экономики. При снижении ключевой ставки кредиты становятся доступнее для потребителей и бизнеса, что может повысить инвестиции и спрос.





3. Регулирование стоимости денег. Ключевая ставка влияет на процентные ставки по различным финансовым продуктам, включая кредиты и депозиты, что также определяет спрос на деньги в экономике.













От чего зависит ключевая ставка ЦБ: 5 факторов.





Ключевая ставка Центрального банка зависит от множества факторов, включая уровень инфляции, темпы экономического роста, внешнеэкономические условия, уровень потребления и сбережений, а также политическую и финансовую стабильность.





1. Уровень инфляции.





Одним из ключевых факторов, влияющих на изменение ключевой ставки, является уровень инфляции.





* Значение инфляции. Инфляция измеряет общий рост цен на товары и услуги в экономике. Задача ЦБ в поддержании инфляции на целевом уровне (около 4% в год), чтобы обеспечить экономическую стабильность.





* Реакция на инфляцию. Если инфляция превышает установленный целевой уровень, ЦБ может увеличить ключевую ставку. Это делается для того, чтобы охладить экономику, уменьшить потребительский спрос и сдержать рост цен.





Для наглядности, в 2021 году уровень инфляции в России значительно вырос из-за роста цен на сырьевые товары и перебоев в поставках, что привело к повышению ключевой ставки ЦБ для устранения инфляционного давления.





2. Экономический рост.





Темпы экономического роста также оказывают влияние на ключевую ставку.





* Сильный рост. Если экономика страны демонстрирует устойчивый рост, это может привести к повышению инфляционных ожиданий. В таком случае ЦБ может увеличить ключевую ставку для предотвращения перегрева экономики.



* Слабый рост. Наоборот, если экономика находится в состоянии рецессии или медленного роста, ЦБ может снизить ключевую ставку, чтобы стимулировать потребление и инвестирование.





Например, в периоды экономической нестабильности, такие как последствия пандемии COVID-19, ЦБ снижал ключевую ставку для поддержания экономической активности и стимулирования спроса.













3. Внешнеэкономические факторы.





Внешнеэкономические условия оказывают значительное влияние на уровень ключевой ставки.





* Цены на сырьевые товары. Поскольку Россия является крупным экспортером нефти и газа, изменение мировых цен на энергоресурсы может оказывать непосредственное влияние на экономику и, следовательно, на денежно-кредитную политику ЦБ.





* Геополитика и санкции. Политические события, кризисы и международные санкции могут повлиять на экономическую ситуацию в России, что также является весомым фактором при принятии решения о ключевой ставке.





К примеру, когда цены на нефть падают, это может привести к уменьшению доходов бюджета, что в свою очередь может заставить ЦБ снизить ключевую ставку, чтобы помочь экономике адаптироваться к новым условиям.





4. Уровень потребления и сбережений.





Потребительские и сберегательные тренды в стране также играют важную роль.



* Потребительский спрос. Если население активно тратит деньги, это может увеличивать инфляционное давление, что приведет к повышению ключевой ставки. В случае же, когда объем потребления становится меньше, ЦБ может снизить ставку, чтобы стимулировать спрос.



* Сбережения. Уровень сбережений в стране влияет на объем средств, доступных для кредитования. Высокий уровень сбережений может способствовать снижению ставок.





Для наглядности, в условиях высокой инфляции и роста цен на жилье наблюдается уменьшение потребительских расходов, что может привести к снижению ключевой ставки для поддержания экономического роста.













5. Политическая и финансовая стабильность.





Политическая стабильность и доверие к финансовым институтам также оказывают воздействие на ключевую ставку.



* Доверие инвесторов. Высокий уровень доверия к политической системе и стабильности финансовых институтов способствует привлечению инвестиций и уменьшению рисков, что может снизить ключевую ставку.



* Риски. Низкий уровень доверия к власти или нестабильная политическая ситуация могут привести к повышению ключевой ставки, чтобы защитить экономику от потенциальных угроз.





Например, в периоды выборов или протестов, когда общественные настроения нестабильны, ЦБ может повысить ключевую ставку в качестве меры предосторожности.













Что значит рост и снижение ключевой ставки.





Рост ключевой ставки.





Причины повышения ключевой ставки:





* Высокая инфляция. Если уровень инфляции превышает установленный целевой показатель, ЦБ может повысить ключевую ставку, чтобы замедлить экономическую активность и снизить инфляционное давление.



* Резкий экономический рост. Если экономика показывает резкий рост, повышение ставки может помочь предотвратить перегрев, который рискует обернуться неконтролируемой инфляцией.



* Внешнеэкономическая нестабильность. В условиях повышенной неопределенности на мировых рынках рост ключевой ставки может укрепить рубль, так как высокие процентные ставки делают рублевые активы более привлекательными для инвесторов.





Последствия роста ключевой ставки:





* Удорожание кредитов. При повышении ключевой ставки, коммерческие банки увеличивают процентные ставки на кредиты, что делает займы менее доступными для населения и бизнеса.





* Снижение потребления. Рост ставок может снизить потребительский спрос, так как кредиты становятся дороже, а следовательно, люди реже берут займы на крупные покупки.



* Поддержка сбережений. Увеличение ключевой ставки идет на пользу вкладчикам, так как они могут получить более высокие проценты по депозитам.













«Повышение ключевой ставки увеличивает привлекательность депозитов, сбережений и в то же время снижает потребление за счет более высоких цен. Таким образом, с помощью повышения регулируется свободная денежная масса», — подчеркнула Хайдер.





Она напомнила, что, согласно 75-й статье Конституции РФ, защита и обеспечение устойчивости рубля — это основная функция ЦБ, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.













Снижение ключевой ставки.





Причины снижения ключевой ставки:





* Низкая инфляция. Если уровень инфляции находится ниже целевого показателя, ЦБ может снизить ключевую ставку, чтобы стимулировать экономику.



* Замедление экономического роста. Падение потребительского спроса и общего уровня активности может послужить основанием для снижения ставки, поскольку это поможет улучшить доступность кредитов для населения и бизнеса.



* Кризисные ситуации. В условиях экономического кризиса или рецессии, снижение ключевой ставки может служить для стимулирования кредитования.













Последствия снижения ключевой ставки:





* Удешевление кредитов. Падение ключевой ставки приводит к снижению процентных ставок на кредиты, делая их более доступными для населения и бизнеса, что, в свою очередь, может привести к увеличению потребительского спроса.



* Увеличение инвестиций. Более низкие ставки на кредиты могут стимулировать компании к инвестициям в развитие, что ведет к росту экономики.

