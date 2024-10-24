«Синара» выкупила почти 75% завода «Уралхиммаш»

Напомним, чистая прибыль «Уралхиммаша» в 2023 году выросла в 2,1 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 689,3 млн руб. Выручка возросла на 45,6% — до 13,1 млрд руб. Для работы без убытков предприятие планировало увеличить портфель заказов путем освоения новых видов продукции с рентабельностью не ниже 35%, а также поставлять заказчикам комплексный продукт.