В каких странах инфляция выше, чем в Казахстане

Если же посмотреть на развитые страны, то проблема инфляции там начала проявляться в 2021 и до 2024 включительно. Это время начала пандемии COVID-19 и восстановительного периода, который длится до сих пор. Причем, отклонение уровня инфляции от среднегодовой нормы очень значительное.