Глава Ростовской АЭС рассказал, где могут построить новые атомные станции

Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Ростовской АЭС Андрей Сальникова. Для возведения в донском регионе новых АЭС рассматривают Новочеркасск и Волгодонск. По словам Сальникова, в Новочеркасске практически исчерпан ресурс ГРЭС.
«Подразумевалось, что к этому времени (к 2036 г.) все блоки действующей станции будут закрыты, или готовиться к закрытию. А схема выдачи мощности там готова, линии электропередач как были, так и есть. Конечно, очень выгодно поставить на этой площадке замещающую мощность и в эти линии электропередач просто выдавать электроэнергию», — заявил Сальников.
В Волгодонске, по словам Сальникова, есть схема транспортировки, персонал и ряд условий для работы, но нет схем выдачи мощностей. Поэтому потребуется строить новые ЛЭП. Однако окончательного решения относительно того, где будут строить новую АЭС в Ростовской области, нет.