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Глава Ростовской АЭС рассказал, где могут построить новые атомные станции

В Ростовской области обсуждаются новые локации для строительства атомных электростанций.

Источник: телеграм-канал «Росэнергоатом»

Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора Ростовской АЭС Андрей Сальникова. Для возведения в донском регионе новых АЭС рассматривают Новочеркасск и Волгодонск. По словам Сальникова, в Новочеркасске практически исчерпан ресурс ГРЭС.

«Подразумевалось, что к этому времени (к 2036 г.) все блоки действующей станции будут закрыты, или готовиться к закрытию. А схема выдачи мощности там готова, линии электропередач как были, так и есть. Конечно, очень выгодно поставить на этой площадке замещающую мощность и в эти линии электропередач просто выдавать электроэнергию», — заявил Сальников.

Минусы строительства новый АЭС в Новочеркасске — относительная близость к внешним границам РФ и необходимость работать с населением, которое не особенно хочет появления атомного объекта в своем городе.

В Волгодонске, по словам Сальникова, есть схема транспортировки, персонал и ряд условий для работы, но нет схем выдачи мощностей. Поэтому потребуется строить новые ЛЭП. Однако окончательного решения относительно того, где будут строить новую АЭС в Ростовской области, нет.

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