Глава Ростовской АЭС рассказал, где могут построить новые атомные станции

«Подразумевалось, что к этому времени (к 2036 г.) все блоки действующей станции будут закрыты, или готовиться к закрытию. А схема выдачи мощности там готова, линии электропередач как были, так и есть. Конечно, очень выгодно поставить на этой площадке замещающую мощность и в эти линии электропередач просто выдавать электроэнергию», — заявил Сальников.