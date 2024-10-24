Все марки бензина вновь подорожали в Волгоградской области

Волгоградские автомобилисты вновь наблюдают повышение цен на все марки бензина. За неделю топливо заметно подорожало. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, эксперты провели мониторинг цен на региональных автозаправках с 14 по 21 октября.
Дизельное топливо подскочило в стоимости на 0,38% и в среднем стоит 64 рубля 43 копейки за литр. Бензин автомобильный марки АИ-92 обходится водителям в 53 рубля 93 копейки, что на 0,2% выше цен на прошлой неделе. АИ-95 тоже подорожал на 0,18%. Средняя стоимость — 60 рублей 5 копеек.
По уже сложившейся традиции самый большой скачок цены зафиксирован относительно марки АИ-98 — плюс 0,32%. За литр автомобилисты платят в среднем 78 рублей 36 копеек.