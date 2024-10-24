Тенге слабеет: без поддержки Нацбанка ситуация ухудшится

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 486,25 тенге.
Нефтяной рынок формирует опору, но есть сомнения в том, что инвесторы в тенге ею воспользуются. Баррель Brent вырос до $75,81.
Без планомерной продажи Нацбанком иностранной валюты положение тенге достаточно быстро вернется к тому же, что было до вмешательства. Основной поддержкой для курса тенге является адекватность баланса спроса и предложения валюты на внутренней площадке.
Отношение к риску сохраняется осмотрительным.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг смотрятся так: доллар США останется в рамках 486−490 тенге, евро — 523−530 тенге, рубль — 5,00−5,10 тенге, китайский юань — 68−70 тенге.