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Тенге слабеет: без поддержки Нацбанка ситуация ухудшится

Казахстанский тенге в паре с долларом США постепенно снижается после агрессивной стабилизации ранее, передает DKnews.kz.

Источник: Sputnik

Сессия среды для доллара завершилась на уровне 486,25 тенге.

Нефтяной рынок формирует опору, но есть сомнения в том, что инвесторы в тенге ею воспользуются. Баррель Brent вырос до $75,81.

Без планомерной продажи Нацбанком иностранной валюты положение тенге достаточно быстро вернется к тому же, что было до вмешательства. Основной поддержкой для курса тенге является адекватность баланса спроса и предложения валюты на внутренней площадке.

Отношение к риску сохраняется осмотрительным.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг смотрятся так: доллар США останется в рамках 486−490 тенге, евро — 523−530 тенге, рубль — 5,00−5,10 тенге, китайский юань — 68−70 тенге.

экономика
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