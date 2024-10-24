На месте кафе Lemon tree может появиться новое гастрозаведение

Отметим, что в сервисе по поиску работы hh.ru уже размещена вакансия официанта для заведения с зарплатой от 100 тыс. руб. «Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу тайны», — подчеркнули создатели в объявлении.