На месте кафе Lemon tree может появиться новое гастрозаведение

Как сообщает газета «Текст», развитием гастропроекта занимаются владельцы компании по обжарке кофе «Брю ми» и бистро «Огород» (ул. Революции, 24). Дата запуска проекта не раскрывается.
Отметим, что в сервисе по поиску работы hh.ru уже размещена вакансия официанта для заведения с зарплатой от 100 тыс. руб. «Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу тайны», — подчеркнули создатели в объявлении.
Кафе Lemon tree работало в помещении на ул. 25 Октября, 45, с 2015 года. В июне этого года кафе переехало в соседнее историческое здание по ул. 25 Октября, 47.