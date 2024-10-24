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На месте кафе Lemon tree может появиться новое гастрозаведение

В помещении бывшего кафе Lemon tree на ул. 25 Октября, 45, может появиться новый ресторан «Тайная В.».

Источник: 2GIS

Как сообщает газета «Текст», развитием гастропроекта занимаются владельцы компании по обжарке кофе «Брю ми» и бистро «Огород» (ул. Революции, 24). Дата запуска проекта не раскрывается.

Отметим, что в сервисе по поиску работы hh.ru уже размещена вакансия официанта для заведения с зарплатой от 100 тыс. руб. «Наша философия — аутентичная еда и карта бара, погружение в атмосферу тайны», — подчеркнули создатели в объявлении.

Кафе Lemon tree работало в помещении на ул. 25 Октября, 45, с 2015 года. В июне этого года кафе переехало в соседнее историческое здание по ул. 25 Октября, 47.

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