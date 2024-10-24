Инфраструктуру МЦК и поезда «Ласточка» подготовили к зиме

«Выполнена уборка помещений ТПУ, а также промывка фасадов. Для обеспечения комфортных условий для пассажиров проведено техническое обслуживание тепловых завес и инфракрасных обогревателей, установлены вторые входные группы, которые снимали на лето, сформирован запас инвентаря и реагентов для уборки снега. На станции Площадь Гагарина железнодорожники включили стойки с обогревом, на территории рядом со станцией Верхние Котлы — укрыли от холодов туи», — значится в сообщении.
Отмечается, что также прошли необходимые проверки и настройку 52 электропоезда «Ласточка», курсирующих на МЦК. Специалисты проверили работу систем кондиционирования и отопления в вагонах, бактерицидных ламп и установок обеззараживания воздуха, заменили фильтры в климатических установках. При наступлении отрицательных температур будет проводиться антиоблединительная обработка токоприемников.
Кроме того, для обслуживания подвижного состава в зимнее время подготовлены вагономоечные комплексы и системы оттайки, 98 колонок для заправки вагонов водой и ассенизации баков биотуалетов.