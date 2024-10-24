Названы районы Омска с самыми дорогими и самыми дешевыми новостройками

Так, самые доступные варианты в домах возрастом до 5 лет, согласно данным сервиса недвижимости, на октябрь 2024 года, продаются в Ленинском административном округе. Цена за квадратный метр в квартире в жилом комплексе 2022 года постройки начинается от 68 тысяч рублей за квадратный метр. А в Советском округе цена на квартиру в жилом доме 2024 года постройки стартует от 82 тысяч рублей за «квадрат».