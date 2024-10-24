Названы районы Омска с самыми дорогими и самыми дешевыми новостройками

При этом цены на квартиры, как отмечают аналитики ресурса, в новых домах в разных районах заметно отличаются.
Так, самые доступные варианты в домах возрастом до 5 лет, согласно данным сервиса недвижимости, на октябрь 2024 года, продаются в Ленинском административном округе. Цена за квадратный метр в квартире в жилом комплексе 2022 года постройки начинается от 68 тысяч рублей за квадратный метр. А в Советском округе цена на квартиру в жилом доме 2024 года постройки стартует от 82 тысяч рублей за «квадрат».
Самые дорогие готовые новостройки в Омске предлагаются в Центральном административном округе. Там цены начинаются от 73 тысяч и доходят до 269 тысяч рублей за квадратный метр.
Стоимость элитного жилья в комплексе 2021 года постройки в центре города начинается от 218 тысяч рублей за квадратный метр, также добавили в пресс-службе сервиса.