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В Хабаровском крае растет добыча угля

В Хабаровском крае наблюдается рост добычи угля.

Источник: Reuters

Компания «Ургалуголь» за девять месяцев текущего года добыла 7,4 миллиона тонн угля, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Этот результат стал возможным благодаря обновлению производственных мощностей и реконструкции подъездных железнодорожных путей. В этом году предприятие планирует добыть более 10 миллионов тонн угля, а в прошлом году было добыто 9,5 миллиона тонн.

Компания «Ургалуголь» вкладывает десятки миллиардов рублей в модернизацию своих мощностей по добыче и обогащению угля. Уже закуплена новая высокопроизводительная техника, включая два экскаватора канатного типа и 15 самосвалов. Часть техники уже доставлена, а до конца года планируется завершить поставки и монтаж оборудования.

В ближайшие годы компания планирует увеличить мощность крупнейшего в Хабаровском крае разреза «Правобережный» с 6 до 13,2 миллиона тонн, после чего добыча «Ургалугля» увеличится до 18 миллионов тонн.

АО «Ургалуголь» является единственным динамично развивающимся предприятием угольной отрасли в крае, а также системообразующим и градообразующим в Верхнебуреинском районе, крупнейшим налогоплательщиком в бюджетную систему Хабаровского края.

экономика