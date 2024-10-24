«Союз автосервисов» сообщил о перегрузке мощностей автосервисов в Москве

Гаражные ремонтники могут принять автомобиль день в день, отмечает Илья Плисов из «Союза автосервисов». Также нет проблем с записью на мелкое обслуживание вроде замены тормозных колодок. Зная, что такую работу можно выполнить за час, на СТО могут принять клиента в день обращения или на следующий. Если предполагается, что работа займет несколько часов или целую смену, с поиском такого промежутка времени будут проблемы, заключил он.