Жители Самары одобрили строительство новых высоток в Куйбышевском районе

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по застройке Куйбышевского района. Речь идет о площадке в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии.
Освоить микрорайон собирается компания «Специализированный застройщик “Кряж”. Она входит в ГК “Новый Дон” Анатолия Давидюка. Согласно проекту, на одну квартиру будет приходиться 0,51 парковочного места. Под застройку отдадут 42 354 кв. м. На земельном участке планируют возвести жилые дома.
В поддержку проекта выступили 244 человека, а также шесть жителей, не зарегистрированных в Самаре. Отрицательных голосов от горожан не поступало. Решение по застройке остается за городской администрацией.
Напомним, жители уже не в первый раз обсуждают застройку Кряжа. Этот участок является одной из самых крупных незастроенных территорий Самары.