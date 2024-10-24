К отопительному сезону в Приморье отремонтировали более 230 км ЛЭП

Готовность объектов электроэнергетики, ЖКХ и социально значимых объектов к
прохождению грядущего отопительного сезона на Дальнем Востоке обсудили на
заседании Совета Дальневосточного федерального округа под руководством
заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя
президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. О готовности Приморья к отопительному
сезону доложил губернатор Приморья Олега Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
По словам Олега Кожемяко, окончание всех мероприятий запланировано на 30 октября.
«В Приморье отремонтировали 234,4 километра воздушных линий электропередачи, выполнили ремонт силовых трансформаторов, в том числе одного мощность 110 киловольт и четырех мощностью 35 киловольт. Заменили почти 3 тысячи поврежденных изоляторов и 1590 опор, осуществлена расчистка просек воздушных линий на 60%. Работы ведутся в соответствии с календарным планом-графиком. На территории Приморья функционирует пять объектов генерации, одновременно на трех из них проводят глубокую модернизацию. Ремонтные работы выполняются согласно графику», — обозначил Олег Кожемяко.
«Отопительный период уже наступил во всех регионах. В целом округ готов. Готовность котельных, тепловых сетей и жилищного фонда составляет более 98%. Общий запас твердого топлива по ДФО — 155%, жидкого — 119%. Но это не означает, что во всех регионах все спокойно. Мы должны помнить, что от обеспечения готовности к прохождению отопительного сезона зависит безопасность людей», — сказал Юрий Трутнев.
На заседании Совета отметили, что подготовка энергообъектов «РусГидро» в ДФО ведется в соответствии с плановым графиком. В этом году инвестиции «РусГидро» в энергетику Дальнего Востока составляют 262,7 млрд рублей. Выполняются программы повышения надежности электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК), продолжается модернизация Владивостокской ТЭЦ-2.
Напомним, на начало недели более половины жилых домов в Приморье получили тепло. До конца месяца специалисты завершат процесс запуска систем. К этому времени тепловики вместе с управляющими компаниями должны отрегулировать давление в магистралях и домах, устранить возникающие в ходе подключения технологические нарушения.