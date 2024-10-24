Анализ ситуации и прогноз маневров: в Москве продолжают тестировать первый в России беспилотный трамвай

Первый в России беспилотный трамвай работает на базе искусственного интеллекта. Он в реальном времени анализирует ситуацию на дорогах и учится прогнозировать будущие маневры разных объектов.
На новом транспорте установлены лидары, которые обеспечивают обзор на 360 градусов. Они распознают объекты на расстоянии до 200 метров и определяют их местоположение с точностью до двух сантиметров. Радары помогают ориентироваться в плохую погоду и оценивать скорость других участников движения, а камеры фиксируют, что или кто находится перед трамваем: пешеход, машина, собака или светофор.
«В мае 2024 года Сергей Собянин дал старт запуску первого в России беспилотного трамвая. За время двух этапов тестирования он проехал по улицам столицы две тысячи километров. На новом транспорте реализовано взаимное дублирование работы разных систем для высокой надежности обнаружения объектов. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит Правительству Москвы. В конце 2025 года трамвай полностью перейдет на беспилотный режим», — добавил Максим Ликсутов.
Запуск беспилотного трамвая проходит в три этапа. Сначала трамвай двигался по городу без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. За время проверки всех систем он ни разу не нарушил правила дорожного движения и был полностью подготовлен к первым поездкам с пассажирами.
Сейчас реализуется второй этап испытаний, который стал возможен благодаря принятию экспериментального правового режима (ЭПР) для запуска беспилотного транспорта. Москва стала первым городом России, который инициировал принятие такого ЭПР. Тестовые поездки начались, в том числе и с пассажирами. Они уже оценили плавность хода, мягкое торможение и ускорение машины. Сейчас трамвай курсирует по специальному графику по трассе маршрута № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно. Как и любой трамвай, он также совершает технические поездки без пассажиров.
На финальном этапе, в конце 2025 года, трамвай перейдет на полностью беспилотный режим. При этом в салоне или кабине может находиться сотрудник, который будет вести визуальное наблюдение за движением и выполнять другие функции.