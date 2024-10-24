Анализ ситуации и прогноз маневров: в Москве продолжают тестировать первый в России беспилотный трамвай

Сейчас реализуется второй этап испытаний, который стал возможен благодаря принятию экспериментального правового режима (ЭПР) для запуска беспилотного транспорта. Москва стала первым городом России, который инициировал принятие такого ЭПР. Тестовые поездки начались, в том числе и с пассажирами. Они уже оценили плавность хода, мягкое торможение и ускорение машины. Сейчас трамвай курсирует по специальному графику по трассе маршрута № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎. Как и любой трамвай, он также совершает технические поездки без пассажиров.