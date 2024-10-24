Налоговая служба: До 2 декабря необходимо уплатить имущественные налоги

Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты. В нем отображаются не только имущественные налоги, но и НДФЛ, в отношении доходов, по которым он не был удержан.
Расчет сумм имущественных налогов, подлежащих уплате, производится налоговыми органами самостоятельно на базе сведений, представленных им Росреестром, ГИБДД МВД России, Гостехнадзором, ГИМС МЧС России и другими регистрирующими органами. В общем случае сумма налогов в налоговом уведомлении уже учитывает налоговые льготы, предоставляемые налогоплательщику. Это так называемый беззаявительный порядок получения физлицами льготы по имущественным налогам. Он предусматривает предоставление налоговой льготы или налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации без обращения налогоплательщика.
Форма налогового уведомления включает сумму налога, подлежащую уплате, сведения об объекте налогообложения, налоговой базе, сроке уплаты налога, а также сведения, необходимые для перечисления налога в качестве единого налогового платежа в бюджетную систему Российской Федерации (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты платежа).
Налоговая служба напоминает о специальной промостранице, размещенной на сайте ФНС России «Налоговое уведомление 2024 года», где содержится актуальная информация о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2024 году (https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu24/).
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть направлено налогоплательщику по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.
Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на основании заявления о выдаче налогового уведомления.
Налоговое уведомление передается налогоплательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через МФЦ) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом заявления о выдаче налогового уведомления.
Если вы не получили уведомление до 1 ноября, обратитесь в налоговый орган любым из удобных способов: через «Личный кабинет», сервис «Обратиться в ФНС России», посетите ближайшую налоговую инспекцию или МФЦ лично.
Уплатить налоги можно любым удобным способом: через Личный кабинет или его мобильную версию «Налоги ФЛ»; сервис «Уплата налогов и пошлин», Единый портал Госуслуг, онлайн сервисы банков, в отделениях банков и почтовой связи.