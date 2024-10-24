Налоговая служба: До 2 декабря необходимо уплатить имущественные налоги

Расчет сумм имущественных налогов, подлежащих уплате, производится налоговыми органами самостоятельно на базе сведений, представленных им Росреестром, ГИБДД МВД России, Гостехнадзором, ГИМС МЧС России и другими регистрирующими органами. В общем случае сумма налогов в налоговом уведомлении уже учитывает налоговые льготы, предоставляемые налогоплательщику. Это так называемый беззаявительный порядок получения физлицами льготы по имущественным налогам. Он предусматривает предоставление налоговой льготы или налогового вычета на основании имеющейся у налогового органа информации без обращения налогоплательщика.