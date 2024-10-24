Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% — это заложено в проекте бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго — до 893 тысяч рублей.