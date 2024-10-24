Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

По информации ведомства, ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.
«С начала года Отделение СФР по Республике Крым назначило ежемесячную выплату из средств материнского капитала родителям 10 430 детей. Мера поддержки устанавливается на 12 месяцев, но не более, чем до достижения ребенком трех лет», — говорится в сообщении.
Выплату начисляют с месяца рождения или усыновления ребенка, если заявление было подано не позднее 6 месяцев с месяца рождения. Если подать заявление позже, пособие будет назначено с месяца обращения, уточнили в фонде.
В Отделении социального фонда отметили, что если срок выплаты истекает и ребенку не исполнилось 3 года, то можно продлить период ее назначения.
«Чтобы продлить выплату еще на 12 месяцев, необходимо подать новое заявление. Сделать это можно в последний месяц действующего назначения или позже. Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление подается на каждого ребенка по отдельности».
Выплату из маткапитала можно оформить на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет. Ее размер равен одному прожиточному минимуму на ребенка. В 2024 году в Крыму это — 15 559 рублей, уточнили в фонде.
Выплата проводится ежемесячно 5-го числа, добавили в ведомстве.
Ранее в ведомстве сообщили, что остаток материнского капитала в сумме 10 000 рублей и меньше можно получить на банковскую карту в форме единовременной выплаты. В Крыму этой услугой воспользовались более 370 семей.
Размер материнского капитала в 2024 году составляет 630,4 тыс. руб. на первого ребенка, при рождении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. руб. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, либо он не оформлялся, семья имеет право на сумму 833 тыс. руб.
С февраля 2025 года материнский капитал в России проиндексируют на 7,3% — это заложено в проекте бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Таким образом, на первого ребенка сумма составит 676 тысяч рублей, на второго — до 893 тысяч рублей.