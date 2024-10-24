Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главгосэкспертиза одобрила возведение мусороперерабатывающего завода в Ленобласти

АО «Нeвский экологический oператор» получило одобрение Главгoсэкпертизы на строительство комплекса по переработке отходов «Островский» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Дрозденко.

Источник: Коммерсантъ

Комплекс возведут на территории бывшего карьера «Островский», который находится рядом с поселком Первомайское. Мощность завода по переработке и сортировки мусора составит 600 тыс. тонн в год. На территории также разместят участок размещения отходов, не востребованных для переработки во вторичные продукты.

Ранее жители Ленобласти возмутились возможным соседством с «Островским». По их мнению, это приведет к экологической катастрофе на всех прилегающих землях Выборгского района Ленобласти и Курортного района Петербурга, так как участок находятся в зоне крупнейшего артезианского бассейна. Соответствующее обращение в 2023 году было опубликовано на портале Российская общественная инициатива. Однако за нее проголосовали менее 300 человек.

Тем не менее, общественники продолжают борьбу и планируют обжаловать заключение государственной экологической экспертизы по комплексу. Власти региона, несмотря на скандалы, планируют запустить «Островского» в начале 2026 года.

строительство