Главгосэкспертиза одобрила возведение мусороперерабатывающего завода в Ленобласти

Ранее жители Ленобласти возмутились возможным соседством с «Островским». По их мнению, это приведет к экологической катастрофе на всех прилегающих землях Выборгского района Ленобласти и Курортного района Петербурга, так как участок находятся в зоне крупнейшего артезианского бассейна. Соответствующее обращение в 2023 году было опубликовано на портале Российская общественная инициатива. Однако за нее проголосовали менее 300 человек.