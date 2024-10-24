Главгосэкспертиза одобрила возведение мусороперерабатывающего завода в Ленобласти

Комплекс возведут на территории бывшего карьера «Островский», который находится рядом с поселком Первомайское. Мощность завода по переработке и сортировки мусора составит 600 тыс. тонн в год. На территории также разместят участок размещения отходов, не востребованных для переработки во вторичные продукты.
Ранее жители Ленобласти возмутились возможным соседством с «Островским». По их мнению, это приведет к экологической катастрофе на всех прилегающих землях Выборгского района Ленобласти и Курортного района Петербурга, так как участок находятся в зоне крупнейшего артезианского бассейна. Соответствующее обращение в 2023 году было опубликовано на портале Российская общественная инициатива. Однако за нее проголосовали менее 300 человек.
Тем не менее, общественники продолжают борьбу и планируют обжаловать заключение государственной экологической экспертизы по комплексу. Власти региона, несмотря на скандалы, планируют запустить «Островского» в начале 2026 года.