В России займутся развитием инфраструктуры энергоемких вычислений

Альянс БРИКС в области искусственного интеллекта (ИИ) позволит регламентировать использование энергоемких технологий, в том числе ограничить их противоправное применение. На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая 23 октября на заседании саммита БРИКС в широком составе. Ранее на Деловом форуме БРИКС, который прошел 18 октября в Москве, глава государства заявил, что альянс становится лидером в этой стратегически значимой области. Там же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и крупнейший в стране оператор дата-центров BitRiver подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры энергоемких вычислений. Соглашение предусматривает расширение вычислительных мощностей, строительство новых центров обработки данных и масштабирование проектов на рынки стран БРИКС. В материале «Газеты.Ru» объясняем, почему этот шаг подчеркивает растущую значимость высоких технологий, в том числе как ключевого геополитического инструмента, способного изменить баланс сил в мире.