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Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен уголь в 2025 году

Заместитель председателя Комитета промышленности МПС РК Турар Жолмагамбетов на брифинге в СЦК 24 октября 2024 года рассказал, могут ли вырасти цены на твердое топливо в следующем году, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вопрос этот подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможен рост цен на уголь и как планируется сдерживать стоимость на твердое топливо для социально-уязвимых слоев населения.

В ответ Турар Жолмагамбетов напомнил, что цены на уголь государством не регулируются.

«Стоимость угля для населения сегодня отличается. К примеру, самый популярный уголь марки “Шубарколь комир” на 25−30% стоит дешевле, нежели для коммерческих субъектов. Это инициатива наших недропользователей по просьбе нашего министерства. Если мы говорим о стоимости на разрезе, то уголь этой марки стоит 9 тыс. тенге, “Каражыра” чуть дешевле, “Майкуба” — 7 800 тенге. Если сравнивать с мировыми ценами, то европейский уголь CIF ARA стоит порядка 100−110 долларов, то есть наш уголь в четыре раза дешевле. Уголь у соседей — в Узбекистане, Кыргызстане, России — относительно дороже. Поэтому могу сказать, что у нас комфортные цены коммунально-бытового угля».

заявил он.

По его словам, на местах акиматы контролируют, чтобы не было существенных надбавок.

«Стоимость угля зависит от расположения тупиков, то есть чем дальше от разреза, накладываются цены на логистику — сегодня коридор до 27−28 тыс. тенге. То есть где нет тупика, там дополнительно услуги камазистов накладываются. За ценами мы бдим, пока такие цены. В следующем году цену будут, я думаю, что в коридорах индексации инфляции. Это затраты на сами работы, на дизтопливо и доход шахтеров которые там трудятся».

пояснил он.
экономика
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