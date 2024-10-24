Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен уголь в 2025 году

Вопрос этот подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько возможен рост цен на уголь и как планируется сдерживать стоимость на твердое топливо для социально-уязвимых слоев населения.
В ответ Турар Жолмагамбетов напомнил, что цены на уголь государством не регулируются.
«Стоимость угля для населения сегодня отличается. К примеру, самый популярный уголь марки “Шубарколь комир” на 25−30% стоит дешевле, нежели для коммерческих субъектов. Это инициатива наших недропользователей по просьбе нашего министерства. Если мы говорим о стоимости на разрезе, то уголь этой марки стоит 9 тыс. тенге, “Каражыра” чуть дешевле, “Майкуба” — 7 800 тенге. Если сравнивать с мировыми ценами, то европейский уголь CIF ARA стоит порядка 100−110 долларов, то есть наш уголь в четыре раза дешевле. Уголь у соседей — в Узбекистане, Кыргызстане, России — относительно дороже. Поэтому могу сказать, что у нас комфортные цены коммунально-бытового угля».
По его словам, на местах акиматы контролируют, чтобы не было существенных надбавок.
«Стоимость угля зависит от расположения тупиков, то есть чем дальше от разреза, накладываются цены на логистику — сегодня коридор до 27−28 тыс. тенге. То есть где нет тупика, там дополнительно услуги камазистов накладываются. За ценами мы бдим, пока такие цены. В следующем году цену будут, я думаю, что в коридорах индексации инфляции. Это затраты на сами работы, на дизтопливо и доход шахтеров которые там трудятся».