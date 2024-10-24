Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен уголь в 2025 году

«Стоимость угля зависит от расположения тупиков, то есть чем дальше от разреза, накладываются цены на логистику — сегодня коридор до 27−28 тыс. тенге. То есть где нет тупика, там дополнительно услуги камазистов накладываются. За ценами мы бдим, пока такие цены. В следующем году цену будут, я думаю, что в коридорах индексации инфляции. Это затраты на сами работы, на дизтопливо и доход шахтеров которые там трудятся».