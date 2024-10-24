Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Пассажиры совершили уже более одного миллиона поездок по новой Троицкой линии метро. В рабочий день первыми четырьмя станциями изумрудной ветки пользуются свыше 30 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.