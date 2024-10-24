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Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

По будням первые четыре станции изумрудной ветки принимают свыше 30 тысяч человек. Самые популярные из них — «Университет дружбы народов» и «Новаторская».

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Пассажиры совершили уже более одного миллиона поездок по новой Троицкой линии метро. В рабочий день первыми четырьмя станциями изумрудной ветки пользуются свыше 30 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Самые популярные из них — “Университет дружбы народов”, которой активно пользуются сотрудники и студенты столичных вузов, и “Новаторская” — пересадочная с Большой кольцевой линией», — написал мэр Москвы.

На прошлой неделе пассажиропоток вырос на 16 процентов по сравнению с первой неделей работы линии. После полного открытия 16-й ветки четыре станции первого участка по будням будут обслуживать более 100 тысяч горожан.

метро
Собянин Сергей