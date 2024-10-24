В ответ на опасения вице-мэр Краснодара Максим Онищенко заявил, что в Генеральном плане города не предусмотрено строительство подобных объектов. Он также напомнил о действующей территориальной схеме обращения с отходами, которая исключает возможность размещения подобных заводов в данном районе.
Жители Елизаветинской выступают против строительства завода в новой промзоне
Жители станицы Елизаветинской выражают опасения в связи с планами по созданию 100 га промзоны. Они обеспокоены, что на данной территории может быть построен мусороперерабатывающий или мусоросжигающий завод, сообщает телеканал Краснодар со ссылкой на заместителя председателя городской Думы Татьяну Гелуненко.