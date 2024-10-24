Жители Елизаветинской выступают против строительства завода в новой промзоне

Жители станицы Елизаветинской выражают опасения в связи с планами по созданию 100 га промзоны. Они обеспокоены, что на данной территории может быть построен мусороперерабатывающий или мусоросжигающий завод, сообщает телеканал Краснодар со ссылкой на заместителя председателя городской Думы Татьяну Гелуненко.