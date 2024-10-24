РЭК объяснила повышение тарифов в автобусах Омской области с 1 января

Как добавили в пресс-службе, предельные тарифы на перевозку пассажиров нужны для расчета субсидий перевозчикам. Недостающая выручка компенсируется перевозчику, подтвердившему свои расходы, из местного бюджета. Однако стоимость платы за проезд для пассажиров из-за этого не меняется. Размер платы за проезд в целях социальной поддержки граждан в городе Омске устанавливается Решением Омского городского Совета, в муниципальных районах — Советами городского поселения.