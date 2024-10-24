Жителям дома на Пискунова в Иркутске предоставят социальную выплату

«Несмотря на то, что город решал эту задачу в том числе и с помощью механизма развития застроенных территорий, и на то, что мы привлекли более 2 млрд внебюджетных средств, несмотря на то, что город строит гораздо дешевле, чем рынок, проблема до сих пор не решена в полном объёме. Для меня, как для руководителя, было крайне сложно выходить с этим предложением к коллегам из депутатского корпуса, которые очень много сделали для того, чтобы эту задачу решить. Оставить жителей на произвол судьбы мы не имеем морального права. Совместно с прокуратурой определили критерии оказания мер поддержки гражданам. Благодарен депутатскому корпусу, что они приняли взвешенное решение в пользу жителей», — поделился мэр Иркутска.