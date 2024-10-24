Жителям дома на Пискунова в Иркутске предоставят социальную выплату

Сегодня, 24 октября, в Иркутске состоялось второе заседание думы восьмого созыва, на котором было принято решение о предоставлении компенсаций жильцам аварийного дома по улице Пискунова, 40. Изменения в действующем решение думы позволят гражданам получить социальные выплаты на строительство или приобретение нового жилья за счёт городского бюджета. В заседании приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель думы Евгений Стекачев, начальник департамента жилищной политики Елена Пешкова, представители администрации и прокуратуры, пишет ИА IrkutskMedia.
«Проделана огромная работа совместно с коллегами из прокуратуры Иркутска и мэрии. Проведен анализ всех обстоятельств и выработано наиболее приемлемое решение», — прокомментировала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иркутской области Анна Минеева.
Граждане, претендующие на социальные выплаты, должны соответствовать ряду критериев. В частности, они не должны иметь права на возмещение по ФЗ-214, не обладать другими жилыми помещениями в Иркутске и быть зарегистрированными как нуждающиеся в социальном жилье до публикации решения думы. Также они должны быть признаны потерпевшими по уголовным делам, связанным с мошенничеством застройщика.
Размер соцвыплаты устанавливается на основе площади жилого помещения в аварийном доме и стоимости 1 кв. метра жилья, установленной Минстроем РФ в размере 118 096 рублей, но не может превышать 5 млн рублей. Такое решение думы потребует дополнительных затрат из бюджета в размере 138 млн 113 тысяч рублей, и эти средства должны быть предусмотрены на 2025 год.
Обсуждения длились около двух часов. Не все из присутствующих депутатов были однозначно согласны с предложением мэра. Депутат Григорий Вакуленко предложил эти 138 млн рублей потратить на приобретение муниципального жилья и передать его в безвозмездное пользование семьям с Пискунова, чтобы впоследствии использовать для помощи другим семьям в качестве маневренного.
Елена Пешкова ответила, что предоставить семьям с Пискунова, 40 социальное жилье департмент жилищной политики не может, потому что оно, согласно жилищному законодательству, предоставляется только тем гражданам, которые стоят на учёте малоимущих и нуждающихся, и исключительно в порядке очередности. Изменить эти критерии муниципалитет не вправе, однако, в целях решения жилищного вопроса граждан по Пискунова, 40 приняли решение о том, что граждане, проживающие в таком доме, имеют право на получение маневренного жилья. Соответственно, если администрация приобретёт достаточное количество маневренного жилья, данные семьи смогут претендовать на это жильё и оставаться проживать там до решения своего жилищного вопроса.
«За всю историю моего присутствия в думе Иркутска таких вопросов не обсуждалось. Он очень противоречивый, очень резонансный и очень сложный. Сегодня мы имели полное право как принять данное решение, так и не принимать его совсем. Но и я, и мэр попросили коллег занять сторону человечности. Потому что этот нормативно-правовой акт дает защиту самой незащищенной категории гражан. Я благодарю своих коллег, благодарю мэра Иркутска, мы приняли правильное решение. У нас была возможность помочь людям, и мы ее использовали», — поделился Евгений Стекачев.
Руслан Болотов отметил, что решение крайне сложное, и администрация, и депутаты очень долго обсуждали способы решения проблемы, потому что на сегодняшний день на муниципалитет довлеет исполнение Указа президента РФ по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, по которому есть недофинансирование.
«Несмотря на то, что город решал эту задачу в том числе и с помощью механизма развития застроенных территорий, и на то, что мы привлекли более 2 млрд внебюджетных средств, несмотря на то, что город строит гораздо дешевле, чем рынок, проблема до сих пор не решена в полном объёме. Для меня, как для руководителя, было крайне сложно выходить с этим предложением к коллегам из депутатского корпуса, которые очень много сделали для того, чтобы эту задачу решить. Оставить жителей на произвол судьбы мы не имеем морального права. Совместно с прокуратурой определили критерии оказания мер поддержки гражданам. Благодарен депутатскому корпусу, что они приняли взвешенное решение в пользу жителей», — поделился мэр Иркутска.
Напомним, что история дома на Пискунова, 40 началась в 2008 году, и с тех пор объект незаконного строительства стал предметом многочисленных судебных разбирательств. В 2019 году суд признал дом самовольной постройкой, и собственников обязали снести его за свой счет в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. В настоящее время рассматривается уголовное дело против судебного пристава, осуждено должностное лицо администрации Иркутска, а руководитель компании-застройщика находится в федеральном розыске.
Дом достроили в 2015 году, а все квартиры в нем проданы. Всего соцвыплаты планируется предоставить 33 собственникам, включая пенсионеров, инвалидов. Также среди них есть семья участника СВО.