Бюджет выделит 52 млн 855 тыс на проведение президентских выборов в Беларуси

В Беларуси из бюджета выделят 52 миллиона 855 тысяч белорусских рублей на проведение президентских выборов в 2025 году, сообщил Sputnik Беларусь.
При этом около 17% выделенных на президентскую кампанию средств пойдут на материально-техническое обеспечение. Сюда включаются расходы на связь, транспорт, полиграфию и оборудование участков для голосования.
Еще 78% средств затратят на зарплаты членам избиркомов и сотрудникам финансовых органов, обслуживающим выборы. Из остатка средств профинансируют командировочные и иные расходы.
В целом, из республиканского бюджета на выборы выделяется 52 миллиона 885 тысяч белрублей. Предполагается, что этой суммы будет достаточно даже на проведение двух туров выборов.
В ЦИК уточнили, что в сравнении с бюджетом президентской кампании 2020-го, на 2025-й сумма запланирована большая на 1 миллион в долларовом эквиваленте, что связано с инфляцией.
Первый транш из бюджета должен поступить в ЦИК уже 30 октября.
Также ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025.
Еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси. Ранее глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента.