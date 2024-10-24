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Бюджет выделит 52 млн 855 тыс на проведение президентских выборов в Беларуси

Более 52,8 млн рублей будут выделены из бюджета на проведение выборов президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси из бюджета выделят 52 миллиона 855 тысяч белорусских рублей на проведение президентских выборов в 2025 году, сообщил Sputnik Беларусь.

При этом около 17% выделенных на президентскую кампанию средств пойдут на материально-техническое обеспечение. Сюда включаются расходы на связь, транспорт, полиграфию и оборудование участков для голосования.

Еще 78% средств затратят на зарплаты членам избиркомов и сотрудникам финансовых органов, обслуживающим выборы. Из остатка средств профинансируют командировочные и иные расходы.

В целом, из республиканского бюджета на выборы выделяется 52 миллиона 885 тысяч белрублей. Предполагается, что этой суммы будет достаточно даже на проведение двух туров выборов.

В ЦИК уточнили, что в сравнении с бюджетом президентской кампании 2020-го, на 2025-й сумма запланирована большая на 1 миллион в долларовом эквиваленте, что связано с инфляцией.

Первый транш из бюджета должен поступить в ЦИК уже 30 октября.

Также ЦИК утвердил календарный план выборов президента Беларуси 2025.

Еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси. Ранее глава ЦИК высказался о составе избирательных комиссий на выборах президента.