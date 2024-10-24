В Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей

Размер номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси в сентябре 2024-го превысил 2313 белорусских рублей, сообщили в Белстате.
Так, средняя заработная плата работников в Беларуси за сентябрь составила ровно 2313,9 белрубля. В региональном срезе традиционно самые высокие зарплаты — в Минске, средняя зарплата в столице 3058,3 белрубля.
Далее по уровню средней зарплаты идут Минская область (2367 белрубля), Гомельщина (2095,1 белрубля), Гродненщина (2067,9 белрубля), Брестчина (2063,6 белрубля), Витебщина (1963,9 белрубля), а замыкает рейтинг Могилевщина (1949,8 белрубля).
В профессиональном плане самые высокие заработки в Беларуси в отрасли информации и связи, где средняя зарплата более 5474 белрублей. Далее по доходности и уровню средних зарплат топ формируют зарплаты работников финансовой и страховой деятельности (3312,4 белрубля), профессиональной, научной и технической деятельности (2894,3 белрубля), строительствп (2822,8 белрубля), промышленности (2570,3 белрубля), транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности (2302,2 белрубля).