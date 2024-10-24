В Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей

В профессиональном плане самые высокие заработки в Беларуси в отрасли информации и связи, где средняя зарплата более 5474 белрублей. Далее по доходности и уровню средних зарплат топ формируют зарплаты работников финансовой и страховой деятельности (3312,4 белрубля), профессиональной, научной и технической деятельности (2894,3 белрубля), строительствп (2822,8 белрубля), промышленности (2570,3 белрубля), транспортной деятельности, складирования, почтовой и курьерской деятельности (2302,2 белрубля).