Овощи продолжают дорожать в Воронежской области

В Воронежской области вновь отметили увеличение цен на овощи. По подсчетам Воронежстата, к понедельнику, 21 октября, сильнее всего в цене прибавили помидоры. Средняя стоимость 1 кг составила 131,41 рубля, увеличившись за неделю сразу на 4,96 рубля. Результаты исследования рынка продовольственных товаров опубликовали в четверг, 24 октября.