Овощи продолжают дорожать в Воронежской области

В Воронежской области вновь отметили увеличение цен на овощи. По подсчетам Воронежстата, к понедельнику, 21 октября, сильнее всего в цене прибавили помидоры. Средняя стоимость 1 кг составила 131,41 рубля, увеличившись за неделю сразу на 4,96 рубля. Результаты исследования рынка продовольственных товаров опубликовали в четверг, 24 октября.
Цена 1 кг лука выросла на 1,86 рубля и достигла 35,75 рубля. Стоимость картофеля выросла на 2,85%. Цена составила 41,02 рубля за 1 кг. Стоимость 1 кг огурцов увеличилась на 70 копеек и достигла 112 рублей. Цена 1 кг капусты выросла на 1,96% и составляет 36,03 рубля.
Вместе с тем в регионе было отмечено снижение цен на свеклу и морковь. Стоимость 1 кг моркови уменьшилась на 3,57%. Цена составила 31,68 рубля. Цена 1 кг свеклы снизилась на 39 копеек и достигла 35,63 рубля.
Овощи дорожают в регионе не первую неделю.