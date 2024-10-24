Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс доллара снизился на торгах перед выходными

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 октября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,11 тенге, снизившись на 1,14 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,16 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,5−486,9 тенге, евро — по 523−527 тенге, российские рубли — по 4,99−5,09 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 октября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,48%, до 76,07 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,62%, до 71,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,65 тенге, евро — в 524,46 тенге, рубля — в 5,05 тенге.

экономика
валюта