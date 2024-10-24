Курс доллара снизился на торгах перед выходными

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,11 тенге, снизившись на 1,14 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизился до 68,16 тенге (-0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,5−486,9 тенге, евро — по 523−527 тенге, российские рубли — по 4,99−5,09 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 октября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на декабрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,48%, до 76,07 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на декабрь подорожали на 1,62%, до 71,92 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,65 тенге, евро — в 524,46 тенге, рубля — в 5,05 тенге.