Проезд в общественном транспорте Краснодара продолжает дорожать

В Краснодаре продолжает дорожать проезд в общественном транспорте. В ближайшие дни цены на билеты изменятся еще на 29 маршрутах. Стоимость изменится сразу на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. На пригородных маршрутах стоимость поездки будет рассчитываться по установленным тарифным участкам, сообщили в городской администрации.