Проезд в общественном транспорте Краснодара продолжает дорожать

В Краснодаре продолжает дорожать проезд в общественном транспорте. В ближайшие дни цены на билеты изменятся еще на 29 маршрутах. Стоимость изменится сразу на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. На пригородных маршрутах стоимость поездки будет рассчитываться по установленным тарифным участкам, сообщили в городской администрации.
С 29 октября подорожают билеты на автобусных маршрутах №№ 1, 28, 42, 78.
С 30 октября придется платить больше на маршрутах №№ 3, 7, 20, 131А, 141А, 161А, 189А.
С 31 октября пассажиры будут отдавать больше денег в автобусах №№ 4, 36, 47, 65, 182А и 183А.
С 1 ноября проезд станет дороже на маршрутах: №№ 5, 39, 48, 93 и 110А.
Со 2 ноября — на маршрутах: №№ 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А и 186Б.
В октябре 2024 года проезд 26 автобусных маршрутах уже поднимали.
Президент Союза автотранспортников Кубани Иван Петров пояснял, что проезд в общественном транспорте дорожает из-за роста стоимости топлива и запчастей, количества безналичных оплат проезда, повышения МРОТ, изменения в налоговом законодательстве, удорожании новых автобусов для обновления подвижного состава.