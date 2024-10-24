Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в общественном транспорте Краснодара продолжает дорожать

Билеты будут стоить больше еще на 29 маршрутах.

Источник: Александр Райко krd.ru

В Краснодаре продолжает дорожать проезд в общественном транспорте. В ближайшие дни цены на билеты изменятся еще на 29 маршрутах. Стоимость изменится сразу на 10 рублей — с 45 до 55 рублей. На пригородных маршрутах стоимость поездки будет рассчитываться по установленным тарифным участкам, сообщили в городской администрации.

С 29 октября подорожают билеты на автобусных маршрутах №№ 1, 28, 42, 78.

С 30 октября придется платить больше на маршрутах №№ 3, 7, 20, 131А, 141А, 161А, 189А.

С 31 октября пассажиры будут отдавать больше денег в автобусах №№ 4, 36, 47, 65, 182А и 183А.

С 1 ноября проезд станет дороже на маршрутах: №№ 5, 39, 48, 93 и 110А.

Со 2 ноября — на маршрутах: №№ 11, 34, 75, 106А, 114А, 150А и 186Б.

В октябре 2024 года проезд 26 автобусных маршрутах уже поднимали.

Президент Союза автотранспортников Кубани Иван Петров пояснял, что проезд в общественном транспорте дорожает из-за роста стоимости топлива и запчастей, количества безналичных оплат проезда, повышения МРОТ, изменения в налоговом законодательстве, удорожании новых автобусов для обновления подвижного состава.