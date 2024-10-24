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В Воронежской области изъяли 92 кг опасного хлеба и кондитерских изделий

Выписаны штрафы на 1,5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

За 2024 год специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 124 проверки в отношении субъектов, производящих и реализующих хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Выявлено 269 нарушений обязательных требований. Изъято из оборота 38 партий изделий с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность. Общая масса продукции составила 92 кг. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 24 октября.

Уточняется, что в ходе проверок были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и технического регулирования, в частности:

  • нарушение условий хранения и реализации продукции;
  • несоответствие температуры хранения установленным нормам;
  • непредоставление потребителю полной и достоверной информации;
  • отсутствие сопроводительных документов;
  • отсутствие своевременного ремонта производственных и подсобных помещений.

Хозяйствующим субъектам, допустившим правонарушения, выписали 95 штрафов на общую сумму 1 млн 493 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2024 года в Воронежской области из оборота было изъято 68 партий мясной продукции общей массой более 440 кг. Назначены штрафы на общую сумму в 240 тыс. рублей.