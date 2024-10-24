В Воронежской области изъяли 92 кг опасного хлеба и кондитерских изделий

За 2024 год специалисты управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 124 проверки в отношении субъектов, производящих и реализующих хлебобулочную и кондитерскую продукцию. Выявлено 269 нарушений обязательных требований. Изъято из оборота 38 партий изделий с истекшим сроком годности, без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность. Общая масса продукции составила 92 кг. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре в четверг, 24 октября.