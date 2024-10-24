На Кубани серьезно подорожал хлеб: Почему так происходит, ведь урожай пшеницы в этом году выше

С начала года на Кубани выросла стоимость хлеба и кондитерских изделий. По данным Краснодарстата, за килограмм ржаной булки в январе просили 91 рубль, к осени цена выросла до 100 рублей. Хлеб из пшеничной муки в среднем за килограмм стоил 87 рублей, сейчас стоимость достигла 94 рублей.
В минсельхозе сообщили, что рост цен не связан с урожаем этого года. Кроме того, объемы производства муки в Краснодарском крае сильно выше потребности.
— Несмотря на сложные погодные условия текущего года, основной зерновой культуры Кубани — озимой пшеницы — намолочено 10 млн 266 тысяч тонн. В 2023 году ее собрали 9,6 млн тонн. Урожайность в этом году выше, она не влияет на стоимость готового продукта. На цены влияет инфляция, такие основные факторы, как удорожание техники, запчастей, удобрения, повышение зарплат. Наоборот, урожайность помогает сдерживать ценовую политику и не допустить резкого скачка цен, — пояснили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Наценки проверяют в магазинах.
Хлеб и выпечка дорожают не только на Кубани, но и по всей России. На стоимость продукции влияет наценка в магазинах, считает Федеральная антимонопольная служба.
— Очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, — сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
При этом в Ассоциации компаний розничной торговли рассказали, что средняя наценка на пшеничный хлеб составляет от 4 до 10%, а на ржаной — от 12 до 13%. А вот более высокие наценки применяются только к премиальным видам безглютенового или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками.
Подорожание связано с увеличением цены на компоненты, в том числе и муку. ФАС продолжит контролировать цены на рыночную продукцию, чтобы стоимость была обоснованно повышенной.
КСТАТИ.
В крае стали продавать масляный суррогат.
И это на фоне резкого подорожания сливочного масла.
Сливочное масло подорожало на треть. Рост стоимости молочки спровоцировал увеличение объемов суррогата. Продукт, не прошедший проверку, заполонил интернет на фоне повышения цены в Краснодарском крае.
— Под видом сливочного масла появляются суррогаты, которые продаются по заведомо низким ценам через мессенджеры и сайты объявлений. Продукция от домашних хозяйств зачастую не проходит проверку и необходимую обработку, покупатели рискуют отравиться, — сказал председатель Южного молочного союза Константин Синецкий.
Основной причиной подорожания сливочного масла в минсельхозе назвали рост отпускных цен производителей. В Южном молочном союзе объяснили, что стоимость растет в том числе и из-за высокого спроса на натуральные продукты, люди стали избирательнее — отказываются от растительных жиров и пальмового масла.
— Настоящее масло не будет стоить дешево. Если искать выгоду, можно тогда и просто маргарин купить в магазине, состав будет идентичным, — добавил Синецкий.