На Кубани серьезно подорожал хлеб: Почему так происходит, ведь урожай пшеницы в этом году выше

— Несмотря на сложные погодные условия текущего года, основной зерновой культуры Кубани — озимой пшеницы — намолочено 10 млн 266 тысяч тонн. В 2023 году ее собрали 9,6 млн тонн. Урожайность в этом году выше, она не влияет на стоимость готового продукта. На цены влияет инфляция, такие основные факторы, как удорожание техники, запчастей, удобрения, повышение зарплат. Наоборот, урожайность помогает сдерживать ценовую политику и не допустить резкого скачка цен, — пояснили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.