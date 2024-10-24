Курсы валют на выходные дни: 25−27 октября

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,13 тенге, снизившись на 1,12 тенге.
Средневзвешенный курс евро упал до 523,47 тенге (-2,52).
Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,02 тенге.
Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах снизился до 68,16 тенге (-0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5−487,9 тенге, евро — по 523,5−527,5 тенге, российские рубли — по 4,99−5,09 тенге.
Утром Национальный банк устанавливал курс доллара в 486,65 тенге, евро — в 524,46 тенге, рубля — в 5,05 тенге.