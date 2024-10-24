В Крыму предложили создать два новых водохранилища: проекты обойдутся в 22 млрд рублей

Глава Крыма подчеркнул, что приоритетной эта задача не является. По его словам, имеющихся запасов региону хватит на два года. Однако крымские власти хотят предупредить возможный дефицит в случае засухи, которая была несколько лет назад. Аксенов отметил, что проекты водохранилищ предварительно согласовали с федеральным центром.