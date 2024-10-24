В Крыму предложили создать два новых водохранилища: проекты обойдутся в 22 млрд рублей

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил создать два водохранилища на ЮБК, их ориентировочная стоимость составит 22 млрд рублей. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.
Аксенов встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. Они обсудили социально-экономическое развитие Крыма. В частности, речь шла об агропромышленном секторе, туризме и сохранении лесного фонда.
«Обратился к Дмитрию Николаевичу с просьбой поддержать создание на территории республики двух водохранилищ: для обеспечения водой Алушты на 8,5 млн кубометров воды, Ялты — на 5,5 млн кубометров».
Глава Крыма подчеркнул, что приоритетной эта задача не является. По его словам, имеющихся запасов региону хватит на два года. Однако крымские власти хотят предупредить возможный дефицит в случае засухи, которая была несколько лет назад. Аксенов отметил, что проекты водохранилищ предварительно согласовали с федеральным центром.
«Ориентировочная стоимость обоих объектов составляет 22 млрд рублей», — добавил глава Крыма.