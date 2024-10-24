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В Гагаузии не хватает денег на выплату зарплат учителям

КОМРАТ, 24 окт — Sputnik. Руководство Гагаузской автономии столкнулось с проблемой нехватки средств на выплату зарплат учителям.

Источник: Sputnik.md

С 1 января 2024 года правительство выпустило распоряжение о повышении зарплат бюджетникам, однако денег для этого повышения в бюджеты детсадов и школ не поступало. В результате в Гагаузии дефицит бюджета в школах составил 38 миллиона леев, заявила глава управления финансов региона Татьяна Дойчева.

«Информацию мы представили в Минфин. Нехватка средств на учреждения образования и спортшколы составляет 38 миллионов леев. Таких средств в нашем бюджете нет. Мы направили запрос, чтобы, как и положено, они были выделены из госбюджета».

сказала Дойчева.

Реакции центральных властей страны на это обращение пока не поступило, заявили в управления финансов Гагаузской автономии.

экономика
образование