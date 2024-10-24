Дефицита сливочного масла на Южном Урале не будет

В министерстве заверили, что ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. На рынке области присутствует продукция из других регионов, что создает конкурентную обстановку на рынке.