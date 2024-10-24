Дефицита сливочного масла на Южном Урале не будет

По данным ведомства, в 2024 году в регионе произвели 2 тысячи 846 тонн сливочного масла, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства сырого молока также растут, что означает и рост объемов продуктов переработки, включая сливочное масло.
В министерстве заверили, что ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. На рынке области присутствует продукция из других регионов, что создает конкурентную обстановку на рынке.