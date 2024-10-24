Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дефицита сливочного масла на Южном Урале не будет

Дефицита сливочного масла на Южном Урале не будет, сообщили в министерстве сельского хозяйства Челябинской области.

По данным ведомства, в 2024 году в регионе произвели 2 тысячи 846 тонн сливочного масла, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства сырого молока также растут, что означает и рост объемов продуктов переработки, включая сливочное масло.

В министерстве заверили, что ни в Минсельхоз, ни в Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла. На рынке области присутствует продукция из других регионов, что создает конкурентную обстановку на рынке.

экономика
сельское хозяйство