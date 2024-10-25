Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро на 25 октября перед выходными

В Национальном банке скорректировали курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 25 октября 2024 года, пятницу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля выросли перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 25 октября, Нацбанк озвучил новые курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2994 белорусского рубля, 1 евро — 3,5625 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4255 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в четверг, 24 октября, курс евро, курс доллара и курс российского рубля повышены. Сильнее всего изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении на 25 октября, пятницу, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США прибавил 0,0015 белрубля, курс 1 евро потяжелел на 0,0068 белрубля, а курс 100 российских рублей повышен на 0,0005 белрубля.
Еще в Беларуси средняя зарплата превысила 2313 рублей, а в Минске — 3058 рублей.
Также белорусы будут отдыхать четыре дня подряд в ноябре 2024.