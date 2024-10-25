В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов

В России хотят поднять плату за капремонт для некоторых домов. Цена будет зависеть от различных удобств в здании, например, от наличия лифта, заявлено в планах Минстроя РФ.
«Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта — предполагается, что она будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс», — передает газета «Известия».
По мнению экспертов, опрошенных изданием, в принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Газета отмечает, что инициатива призвана сделать оплату капремонта экономически более обоснованной.