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В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов

Инициатива направлена на то, чтобы сделать расчеты за капремонт более экономически обоснованными.

Источник: Аргументы и факты

В России планируют повысить взносы за капитальный ремонт для определённых категорий жилых зданий. Стоимость будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как, например, наличие лифта, передают «Известия» со ссылкой на Минстрой.

«Ведомство готовит соответствующие поправки в Жилищный кодекс», — уточняется в публикации.

По оценкам экспертов, после внедрения поправок размер оплаты за капремонт в зданиях со старыми лифтами может увеличиться. В газете подчеркивают, что эта инициатива направлена на то, чтобы сделать расчеты за капремонт более экономически обоснованными.

Ранее специалист в области ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при неоплате счетов за коммунальные услуги начисляются штрафные санкции начиная с 31-го дня задержки. Штраф составляет 1/300 от рефинансирования со стороны Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки.