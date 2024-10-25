Подрядчики новосибирских школ оказались должны более 200 млн рублей

В Новосибирске с подрядчиков шести школ хотят взыскать более 200 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объектов. Министерство Новосибирской области вышло с соответствующим иском в суд. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о школе в Октябрьском районе, Ленинском, Кировском, образовательном учреждении на Спортивной, Пролетарской, Николая Сотникова. Общая сумма исков составляет более 200 миллионов рублей.
Напомним, что концессионные соглашения на строительство шести школ в Новосибирске были заключены в декабре 2021 года. После этого сроки сдачи образовательных учреждений переносились. В дело вмешалась прокуратура, которая также выявила отставание. Последний датой сдачи был озвучен 2025 год.
Ранее КП-Новосибирск писала о школе, которая заплатит 300 тысяч рублей за перелом первоклассницы на перемене.