Подрядчики новосибирских школ оказались должны более 200 млн рублей

Напомним, что концессионные соглашения на строительство шести школ в Новосибирске были заключены в декабре 2021 года. После этого сроки сдачи образовательных учреждений переносились. В дело вмешалась прокуратура, которая также выявила отставание. Последний датой сдачи был озвучен 2025 год.