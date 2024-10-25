В Хабаровск пришёл новый сухогруз «Вадим Туманов»

Сухогруз «Вадим Туманов» будет доставлять грузы в Аяно-Майский район, где одно время планировал работать и старатель Вадим Туманов в начале 70-х годов прошлого века. Но тогда с учётом транспортной труднодоступности добычу золота там он признал нецелесообразной. Тогда же он основал в Хабаровском крае первую золотодобывающую артель «Алдан», из которой потом появились артели «Восток» и «Амур».