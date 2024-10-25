В Хабаровск пришёл новый сухогруз «Вадим Туманов»

В затон Хабаровска пришёл новый сухогруз класса река-море. Он будет обслуживать потребности золотодобывающего предприятия в Аяно-Майском районе на севере края. Судно носит имя пионера старательского движения в СССР Вадима Туманова. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального Минприроды.
— В феврале 2024 года старательская артель из Хабаровского края обратилась к Вадиму Ивановичу с просьбой разрешить дать его имя строящемуся сухогрузу. Разрешение было дано, но, к сожалению, Вадим Туманов успел увидеть только макет судна — 10 июля он скончался, — рассказали в краевом МПР.
Вадим Туманов — личность легендарная. Учился во Владивостоке, в молодости по доносу оказался в сталинских лагерях, семь раз пытался бежать. Уже после реабилитации создал золотодобывающую артель «Печора». Рассказывают, сотрудники его предприятия получали больше советских министров!
Вадим Туманов был другом актёра и барда Высоцкого. Владимир Семёнович посвятил ему целых семь песен! Рассказы старателя легли в основу романа Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Чёрная свеча».
Сухогруз «Вадим Туманов» будет доставлять грузы в Аяно-Майский район, где одно время планировал работать и старатель Вадим Туманов в начале 70-х годов прошлого века. Но тогда с учётом транспортной труднодоступности добычу золота там он признал нецелесообразной. Тогда же он основал в Хабаровском крае первую золотодобывающую артель «Алдан», из которой потом появились артели «Восток» и «Амур».
Судно простоит зиму в затоне РЭБ флота, а с началом навигации выйдет в свой первый рейс в Охотское море. Помимо грузов для старателей, «Вадим Туманов» может быть задействован и для доставки других товаров для северян.