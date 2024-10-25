Последних предпринимателей выгоняют с вымирающего авторынка «Зелёный угол»

О необходимости освободить территорию предпринимателей оповестили ещё в конце 2023 года. А история незаконности использования территории для торговли подержанными японскими автомобилями началась в ноябре 2022-го, когда эту землю передали в бессрочное пользование Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Какая-либо предпринимательская деятельность на территории объекта культурного наследия запрещена, поэтому хранить и показывать товар бизнесменам надо где-то в другом месте. Часть «Зелёного угла» находится в ведении Минобороны и тоже использованию под бизнес не подлежит.