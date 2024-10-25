Последних предпринимателей выгоняют с вымирающего авторынка «Зелёный угол»

О необходимости освободить территорию предпринимателей оповестили ещё в конце 2023 года. А история незаконности использования территории для торговли подержанными японскими автомобилями началась в ноябре 2022-го, когда эту землю передали в бессрочное пользование Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Какая-либо предпринимательская деятельность на территории объекта культурного наследия запрещена, поэтому хранить и показывать товар бизнесменам надо где-то в другом месте. Часть «Зелёного угла» находится в ведении Минобороны и тоже использованию под бизнес не подлежит.
Представители прокуратуры, в том числе вместе с коллегами из военной прокуратуры Владивостокского гарнизона, несколько раз приезжали на авторынок для контроля. Часть автомобилей пришлось эвакуировать без согласия владельцев, многие коммерсанты перегнали автомобили самостоятельно. Предыдущий визит надзорное ведомство нанесло в апреле и на полгода оставила «Зелёный угол» в покое.
«Зелёный угол» занимал в общей сложности почти 20 Га. Меньше чем за год удалось освободить 16 Га муниципальных земель, в суде по искам прокурора решается судьба еще двух участков площадью около одного гектара.
Куда будет переезжать авторынок, существовавший на своём месте с 1993 года, неизвестно: для него присмотрели территорию в Надеждинском районе, но местные дачники оказались против. Прокуратура решила разобраться в конфликтной ситуации и пришла к выводу, что использовать предложенную территорию для хранения автомобилей действительно нельзя из-за наличия водного объекта рядом.
«Зелёный угол» за 30 лет своего существования превратился в крупнейший в России авторынок под открытым небом. Туда приезжали покупатели из разных регионов. Теперь месту хотят придать туристической ценности в другом ключе, сделав из этой территории общественное пространство с видовой площадкой.